Туристов просят воздержаться от поездок в республику по Крымскому мосту - в районе 145-й опоры повреждено дорожное полотно переправы. Проезд для автомобилей закрыт, пишет Telegram-канал «Минэк туристический».
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Альтернативные способы выехать:
- По мосту уже возобновили движение поездов. График отправления восстанавливается, для этого принимают все необходимые меры.
- Пассажиры автобусов могут выехать из Крыма, но часть пути нужно будет проехать на электричке.
- На легковом автомобиле можно добраться на пароме. Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00.
Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые территории: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Пропускные пункты находятся в Армянске, Джанкое и Перекопе.
Для проезда таким маршрутом необходимо иметь с собой паспорта — для взрослых, свидетельства о рождении — для детей и документы на машину.
Грузовые автомобили могут проехать только через новые территории. Для тех, кто не может выехать, в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения.
Главное об объездных дорогах:
- маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;
- по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;
- легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;
- по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;
- уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;
- все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;
- скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.Главное об объездных дорогах:
- маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;
- по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;
- легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;
- по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;
- уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;
- все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;
- скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.
Где получить оперативную информацию:
- Минкурортов Крыма, горячая линия: 8 (800) 511-80-18, 8 (978) 515-33-22;
- Минтранс РФ:
- Ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», телефон: 8 (800) 775-54-53;