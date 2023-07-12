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Туризм

Туристов просят воздержаться от поездок в республику по Крымскому мосту

17.07.2023 15:13|ПсковКомментариев: 0

Туристов просят воздержаться от поездок в республику по Крымскому мосту - в районе 145-й опоры повреждено дорожное полотно переправы. Проезд для автомобилей закрыт, пишет  Telegram-канал «Минэк туристический».

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Альтернативные способы выехать: 

  • По мосту уже возобновили движение поездов. График отправления восстанавливается, для этого принимают все необходимые меры. 
  • Пассажиры автобусов могут выехать из Крыма, но часть пути нужно будет проехать на электричке. 
  • На легковом автомобиле можно добраться на пароме. Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00. 

Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые территории: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Пропускные пункты находятся в Армянске, Джанкое и Перекопе. 

Для проезда таким маршрутом необходимо иметь с собой паспорта — для взрослых, свидетельства о рождении — для детей и документы на машину. 

Грузовые автомобили могут проехать только через новые территории. Для тех, кто не может выехать, в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения.

 

Главное об объездных дорогах:

  • маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;
  • по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;
  • легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;
  • по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;
  • уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;
  • все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;
  • скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.Главное об объездных дорогах:
  • маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;
  • по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;
  • легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;
  • по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;
  • уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;
  • все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;
  • скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.

Где получить оперативную информацию:

  • Минкурортов Крыма, горячая линия: 8 (800) 511-80-18, 8 (978) 515-33-22;
  • Минтранс РФ:
  • Ж/д перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», телефон: 8 (800) 775-54-53; 
Теги: #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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