Туризм

Туристов просят воздержаться от поездок в республику по Крымскому мосту

Туристов просят воздержаться от поездок в республику по Крымскому мосту - в районе 145-й опоры повреждено дорожное полотно переправы. Проезд для автомобилей закрыт, пишет Telegram-канал «Минэк туристический».

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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Альтернативные способы выехать:

По мосту уже возобновили движение поездов. График отправления восстанавливается, для этого принимают все необходимые меры.

Пассажиры автобусов могут выехать из Крыма, но часть пути нужно будет проехать на электричке.

На легковом автомобиле можно добраться на пароме. Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00.

Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые территории: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Пропускные пункты находятся в Армянске, Джанкое и Перекопе.

Для проезда таким маршрутом необходимо иметь с собой паспорта — для взрослых, свидетельства о рождении — для детей и документы на машину.

Грузовые автомобили могут проехать только через новые территории. Для тех, кто не может выехать, в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения.

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Главное об объездных дорогах: маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;

по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;

легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;

по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;

уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;

все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;

скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.Главное об объездных дорогах:

маршрут от КПП Джанкоя до КПП Ростовской области — около 400 км. Состояние дороги — отличное. Поездка займёт не более 5–6 часов;

по пути есть АЗС, на многих из них можно расплатиться картой «Мир», но лучше возьмите наличные. Также работают гостиницы и кафе в Кирилловке, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе;

легковые машины едут самостоятельно, грузовые — в составе колонн;

по дороге расположены военные блокпосты и полиция. Они проверяют документы проезжающих, бумаги на авто, а также могут досмотреть багаж;

уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам;

все местные сотовые операторы работают, иногда сеть нужно выбрать вручную в настройках телефона;

скачайте карты дорог, так как не везде хорошо ловит мобильный интернет.

Где получить оперативную информацию: