Туризм

Владимир Кузь: Для туристического развития Гдова необходимы инвестиции

Для туристического развития Гдова необходимы инвестиции, которые позволят построить отели в самом городе. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Необходимы инвестиции. Отелей не хватает в самом городе. В последнее время видим, что сделан большой рывок – ремонт набережной. Недавно выигран еще один грант. Нужно больше вкладывать в развитие туристической инфраструктуры», - отметил он.

По словам депутата, Гдов — это не только водный туризм, здесь можно найти и другие занятия для отдыха.

«Это рыбалка, грибы, природа, чистых воздух! Псковское море! Логистическая составляющая тоже немаловажна», - подчеркнул он и напомнил, что большая часть дороги в Гдов отремонтирована.

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В рамках победы в восьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения» в Гдове обновление затронет общественную территорию на левом берегу реки Гдовки у городской крепости. Предполагается организация сразу нескольких тематических зон - спортивной, прогулочной, детской. Для комфортного времяпрепровождения создадут необходимую инфраструктуру - обустроят набережную вдоль реки и установят другие строения.