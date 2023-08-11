Владимир Кузь: Для туристического развития Гдова необходимы инвестиции

Для туристического развития Гдова необходимы инвестиции, которые позволят построить отели в самом городе. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Это рыбалка, грибы, природа, чистых воздух! Псковское море! Логистическая составляющая тоже немаловажна», - подчеркнул он и напомнил, что большая часть дороги в Гдов отремонтирована.
В рамках победы в восьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения» в Гдове обновление затронет общественную территорию на левом берегу реки Гдовки у городской крепости. Предполагается организация сразу нескольких тематических зон - спортивной, прогулочной, детской. Для комфортного времяпрепровождения создадут необходимую инфраструктуру - обустроят набережную вдоль реки и установят другие строения.