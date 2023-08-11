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Туризм

В России запланировали ввести штрафы за незаконную работу гидов

28.08.2023 08:19|ПсковКомментариев: 0

В России планируют установить штрафы за незаконную работу экскурсоводов, не получивших аттестацию до 1 июля 2024 года. Соответствующие поправки в КоАП будут внесены в осеннюю сессию, сказал зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для таких экскурсий, туристам всё равно захочется посетить «дикие», необорудованные места. Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который был ранее мной подготовлен и внесен в Государственную Думу, но был возвращен на доработку», — сказал Сергей Кривоносов.

Законопроект ранее был внесен в марте 2021 года. Тогда за оказание подобных услуг без аттестата предлагалось штрафовать граждан в размере от 3 — 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 —10 тысяч рублей, юрлиц — от 15 — 30 тысяч рублей. В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от 5 — 10 тысяч рублей, от 15 — 30 тысяч рублей и от 30 — 50 тысяч рублей соответственно, пишут «Известия».

Документ даже получил поддержку правительства, и «концепция законопроекта не вызвала возражений». Однако в кабмине отправили инициативу на доработку. Пока относительно размеров штрафов в новом законопроекте идут консультации, уточнил депутат. Саму инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.

20 августа группа из восьми человек, которые пошли в тоннель подземной реки Неглинки, погибла из-за подъема уровня воды после обрушившегося в тот день на Москву ливня. Уголовное дело возбуждено и организатор незаконной экскурсии уже заключен под стражу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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