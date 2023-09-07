Туризм

Пять миллионов рублей планируют направить на замену вывесок в туристическом центре Пскова

Изготовление и замену вывесок на дома, находящиеся вдоль улиц, входящих в туристический центр города Пскова, заказало управление по градостроительной деятельности местной администрации. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Чертеж адресных вывесок

Подрядчиков определят в ходе электронного аукциона 25 сентября. Работы необходимо завершить до 27 ноября 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контрактов – 5 млн рублей. Источник финансирования: бюджет города Пскова на 2023 год

на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Варианты размещения адресных вывесок

Перед началом выполнения монтажных работ исполнитель должен произвести контрольные замеры, демонтаж ранее установленной вывески и монтаж новой вывески не должны создавать опасность причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, препятствия для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

Варианты размещения адресных вывесок

Вывески должны изготовить трех типов: современное наименование улицы, историческое название и номер здания/дома.

наименования надписей, наносимых на адресные вывески типоразмер 1 (всего 177 штук):

«ул. Детская» 6 шт. «ул. Калинина» 12 шт. «ул. Свердлова» 20 шт. «ул. Советская» 59 шт. «ул. Некрасова» 35 шт. «пер. Музейный» 4 шт. «ул. Гоголя» 32 шт. «ул. Ленина» 4 шт. «ул. Пушкина» 5 шт.

наименования надписей, наносимых на адресные вывески типоразмер 2 (всего 264 штуки). Планируется, что их будут размещать рядом с современным названием:

«наб. реки Великой» 4 шт. «бывш. Александровская наб.» 4 шт. «бывш. Воскресенская ул.» 4 шт. «бывш. Великолуцкая» 32 шт. «ул. Георгиевская» 4 шт. «бывш. Успенская ул.» 12 шт. «ул. Воеводы Шуйского» 15 шт. «бывш. Покровская ул.» 11 шт. «ул. Профсоюзная» 5 шт. «бывш. Плоская ул.» 4 шт. «ул. Красных просвещенцев» 3 шт. «бывш. Акимоанновский пер.» 4 шт. «бывш. Стенная ул.» 11 шт. «бывш. Губернаторская ул.» 26 шт. «бывш. Поганкин пер.» 3 шт. «пер. Комсомольский» 7 шт. «бывш. Соколья ул.» 4 шт. «бывш. Ивановская ул.» 24 шт. «пер. Комиссаровский» 7 шт. «бывш. Полицейская ул.» 5 шт. «бывш. Архангельская ул.» 2 шт. «ул. Карла Маркса» 12 шт. «бывш. Петровская ул.» 14 шт. «Октябрьский пр-т» 24 шт. «бывш. Сергиевская ул.» 17 шт. «бывш. Садовая ул.» 6 шт.