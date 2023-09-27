Туризм

Глава Минэкономразвития: Псков в рекламе не нуждается

Псковская область очень эффективно заявляется на федеральные программы и нацпроекты. Такое мнение озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пресс-подхода сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы посмотрели предприятия и туристические объекты, встречались с представителями туротрасли. Впечатления очень хорошие. Тот случай, когда цифры на бумаге и ощущения совпадают. Виден рост основных показателей. Это касается сельхозпроизводства, перевозок, налоговых и неналоговых поступлений, реализации нацпроектов и федеральных программ. Область очень активно заявляется. Когда на месте видишь предприятие и людей, которые активно участвуют и эффективно взаимодействуют с регионом, это производит очень сильное впечатление. Особая экономическая зона здесь известная, она взрослая. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) придал новый импульс», – сказал он.

Максим Решетников также отметил, что формируется мощный, высокоэффективный и очень экологический химический кластер, где предприятия начинают поставлять продукцию друг другу, выстраиваются кооперационные цепочки.

«Важно, что кластер дорастает до разработок. Это не та работа, которая быстро видна, не благоустройство: сегодня сделал, завтра увидели. Тут приходится договариваться с инвесторами, много работы с инвестиционными планами. Если этим не заниматься, то через пять-семь лет новой экономики не построишь», – продолжил он.

Глава Минэкономразвития отметил, что губернатор Псковской области с командой конкретно и предметно занимаются таким развитием.

«По туризму видим, что сделан большой шаг, когда налажено авиасообщение с Москвой, "Ласточка" до Санкт-Петербурга ходит. Это всё ощущение близкой транспортной доступности. Здесь есть, что посмотреть. Псков в рекламе не нуждается, хотя реклама ещё никому не повредила. Главное - создавать комфортабельные условия для размещения людей. Коллеги обращаются за федеральной поддержкой и вовремя всё реализуют», – заключил он.