Туризм

Большинство респондентов ПЛН считают проблемой туризма в Пскове уровень сервиса

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (33,2%) считают главной проблемой туризма в Пскове низкий уровень сервиса. Это следует из опроса, в котором приняли участие 256 человек.

11,33% проголосовавших считают, что Пскову не хватает уникальных многодневных событий, которые могут привлечь больше туристов. По мнению 8,2% участников опроса, для развития туризма Пскове необходимо наращивать объем рекламы и информации о городе за пределами региона, а 6,25% заявили, что в центре города не хватает «псковского Арбата».

По 5,47% респондентов отметили, что в Пскове, с одной стороны, недостаточно финансируют отрасль туризма, а с другой - в городе пока нет достаточного количества гостиниц и хостелов, чтобы разместить путешественников. 4,3% проголосовавших считают, что в городе недостаточно малых архитектурных форм.

Мнение о том, что псковский туризм развивается с каждым годом, разделяют лишь 5,08% голосующих, а 3,12% участников опроса заявили, что для успешного развития туризма в областной столице уже все есть.

2,34% респондентов заявили, что сам город интересен, а вот местные туристические фирмы, по их мнению, недорабатывают.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Намерены ли вы пройти диспансеризацию?»