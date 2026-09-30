«Работать вместе – здорово»: Илианна Петрова о содействии в организации фестиваля «Архондарик»

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» состоится при поддержке Псковской епархии, а также Россельхозбанка. Об этом в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM сообщила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

«У нас с Псковской епархией выстроены конструктивные отношения, мы много мероприятий проводим вместе. Это давнее сотрудничество, а этот проект стал лакмусовой бумажкой, которая показывает, что работать вместе – это здорово. Епархия, например, помогла в привлечении монастырей, передавала контакты. Общение было не отчужденное, очень вовлеченное. Монастыри с большим желанием откликались. География самих монастырей очень широкая. Конечно, будет много монастырей из Псковской области, но будет и Валаам, монастыри из Татарстана и с Дальнего Востока. Фестиваль покажет все разнообразие монастырей нашей страны», – сказала Илианна Петрова.

Гостья студии также рассказала о финансовой стороне организации фестиваля.

«Для такого масштабного мероприятия затраты серьезные. Генеральным спонсором стал Россельхозбанк. Это наше долгосрочное сотрудничество, они давно поддерживают нас. Также это и правительство Псковской области, и министерство культуры. Конечно, это еще и средства администрации Печорского округа в рамках проекта "Печоры - колыбель православия"», – добавила Илианна Петрова.

Фестиваль монастырской кухни впервые пройдет в Печорах с 2 по 4 октября.