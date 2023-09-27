Туризм

Опрос ПЛН-ТВ: Чего не хватает развитию туризма в Пскове?

Псковская область бьет все туристические рекорды. Только в прошлом году регион посетили почти полмиллиона туристов, а чисто тех, кто приезжает на экскурсии самостоятельно, достигло отметки почти в два миллиона человек. Регион входит в топы самых популярных направлений выходного дня и в топ самых гостеприимных регионов. Считают ли местные жители Псковскую область привлекательной для туристов - смотрите в новом выпуске ПЛН-ТВ.

С результатами аналогичного опроса на сайте Псковской Ленты Новостей можно ознакомиться по ссылке ниже.