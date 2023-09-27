Чего не хватает псковскому туризму, рассказала Гелена Самохвалова

Чего не хватает псковскому туризму, рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Гелена Самохвалова отметила, что Псков-Минск – прекрасный авиарейс. Но цена вопроса, по ее словам, не очень комфортная для нынешнего экономического положения.
Гостья студии добавила, что в Пскове наблюдаются стабильный приток туристов. «Глубина продаж мест в наших отелях на данный момент, мне кажется, уже перешла на 2024 год, включая новогодние праздники», – отметила Гелена Самохвалова