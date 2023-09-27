Туризм

Чего не хватает псковскому туризму, рассказала Гелена Самохвалова

Чего не хватает псковскому туризму, рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Существует проблема с приобретением билетов на "Ласточку" и, на мой взгляд, стоит увеличить количество вагонов. Также хочется отметить, что у нас полетная программа в области достаточно хорошо развита, но стоимость тарифов на перелеты - это тоже большая проблема», – поделилась специалист.

Гелена Самохвалова отметила, что Псков-Минск – прекрасный авиарейс. Но цена вопроса, по ее словам, не очень комфортная для нынешнего экономического положения.

Гостья студии добавила, что в Пскове наблюдаются стабильный приток туристов. «Глубина продаж мест в наших отелях на данный момент, мне кажется, уже перешла на 2024 год, включая новогодние праздники», – отметила Гелена Самохвалова