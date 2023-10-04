Туризм

Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», - заявили в ведомстве.

Также в министерстве рекомендовали российским туристам, находящимся в Израиле, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям".

«Российским туроператорам, турагентам (рекомендовали - ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране», - добавили в ведомстве.

Минэкономразвития рекомендовал региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточнили в сообщении пресс-службы.