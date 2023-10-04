Туризм

Как вернуть деньги за оплаченный тур в Израиль, объяснили эксперты

Что делать туристу, чтобы вернуть деньги за оплаченный тур в Израиль. Разъяснения опубликованы в официальном Telegram-канале Минэкономразвития РФ.

Так, необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору. Появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В таком заявлении, которое направляется туроператору на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании, следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России.

Если туроператор не отвечает и не выходит на связь, можно сразу направить претензию в суд, ссылаясь на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России, уточнили эксперты.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.