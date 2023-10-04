Съёмки проекта «Неизвестные маршруты России» стартовали в Псковской области

Колбаса и пять пачек сливочного масла стали добычей вора в псковском магазине

Актуальные проблемы церковного краеведения обсудили в ходе круглого стола в Великих Луках

А ты точно риэлтор?

Жители дома в псковском Овсище перестали получать горячую воду из-за осадка в трубах

Спрос на персонал в медицине и образовании упал в Псковской области

Власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд

Проект об увеличении микрозайма для предпринимателей внесли в Госдуму

Работы на теплотрассе от больничной котельной хотят ускорить в Кунье

Женщина бросила камень в ребёнка в великолукской деревне и попала под суд

Авиакомпании будут проверять при задержках из-за неисправности бортов

В России могут разрешить сжигание мусора на землях общего пользования