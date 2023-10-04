Съёмки проекта «Неизвестные маршруты России» стартовали в Псковской области

Съёмки туристического проекта «Неизвестные маршруты России» стартовали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.
Съёмочная группа «ТВ студии-Август» федерального телеканала «Россия-Культура» прибыла в Псковскую область для работы над очередным выпуском проекта «Неизвестные маршруты России». В регионе журналисты пробудут больше недели.
В новый выпуск проекта попадут следующие псковские локации:
Также пройдет знакомство с местными мастерами-ремесленниками.