Туризм

Правительство России не планирует возвращать туристический кешбэк в 2024 году

В правительстве РФ на данный момент нет планов по возвращению программы туристического кешбэка, действовавшей в прошлые годы. При этом, по словам министра, возможно обсуждение о применении этой меры адресно — в качестве социальной поддержки определённых групп населения.

Чернышенко добавил, что эта мера применялась в качестве поддержки туристической отрасли в период резкого падения спроса. С другой стороны, она разгоняла инфляцию, увеличивая стоимость продукта, пишет RuNews24.

Вице-премьер отметил, что как разовая мера туристический кешбэк «отлично сработал». И в ближайшее время он возможен, но не как экономическая мера, а как социальная для определённых групп населения: семей участников СВО или находящихся в сложной финансовой ситуации.

Сейчас, по словам министра, наблюдается огромный внутренний туристический спрос и средства будут направляться на развитие инфраструктуры.

Напомним, программа субсидирования поездок по России государством — туристический кешбэк была запущена в 2020 год на фоне резкого сокращения спроса. Оплатив путешествие картой «Мир», можно было получить назад до 20 тысяч рублей. Действие программы закончилось в 2022 году.