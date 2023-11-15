Туризм

Около половины туристов бронируют путевки за один-три месяца до отпуска - опрос

Почти 50% туристов, участвовавших в опросе Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале, предпочитают бронировать свой отдых за один-три месяца до начала поездки, следует из данных ассоциации.

Опрос 700 участников показал, что 19% предпочитают планировать свои поездки за год, а 18% принимают решение в «последнюю минуту». Только 11% опрошенных выбирают вариант бронирования отпуска за полгода до начала поездки, а остальные предпочли другие варианты ответов, пишет RuNews24.

Вероятно, данные опроса отражают планы и настроения лишь самых активных туристов и профессионалов индустрии, а не всех путешественников, отмечают эксперты. Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян предоставил иную статистику, говоря, что в среднем глубина бронирования путевок за границу составляет две-три недели, за исключением пиковых дат. Он также отметил, что менее 10% туристов оплачивают свои поездки заранее в непиковые периоды.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавил, что определение средней глубины бронирования для поездок внутри России может быть неточным, так как этот показатель сильно зависит от времени года и направления. Например, бронирование туров в Подмосковье обычно осуществляется ближе к дате отдыха, в то время как для санаториев Кавминвод предпочтительно забронировать тур за несколько месяцев из-за высокого спроса и ограниченного числа доступных мест.