Туризм

Владельцам гостевых домов на селе разрешили заселять туристов

Туристов разрешили официально заселять в гостевых домах, которые расположены на сельхозучастках, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство, которое расширяет для владельцев крестьянских и фермерских хозяйств возможность участия в туристических программах. На местах приезжим зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхозназначения. Это такие небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. (...) Теперь такое ограничение снимается», - сказал Мишустин на заседании правительства, пишет «Интерфакс».

По его словам, владельцы таких земель смогут «активнее работать по этому направлению». Мишустин уточнил, что в регионах растет интерес к подобным проектам.

Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект закона о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Законопроект предусматривает проведение такого эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.

Согласно законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр - единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.