Туризм

Туроператоры посетили юг Псковской области с информационным туром

Туроператоры посетили южную часть Псковской области с информационным туром. Как сообщили Псковской ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, за два дня специалисты осмотрели туристскую инфраструктуру Пушкиногорского, Пустошкинского, Великолукского, Невельского и Куньинского районов — всего более 10 объектов, часть из которых является грантополучателями комитета по туризму Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В информационный тур, организованный комитетом по туризму Псковской области и общественным советом комитета, отправились 9 фирм из Пскова, Великих Лук и Опочки.

«Мы давно планировали показать туроператорам южную часть области, которая достойна внимания не меньше, чем другие дестинации нашего края. Я рада, что это осуществилось. Была разработана очень насыщенная программа, все объекты разные и не похожи друг на друга. Для туроператоров это отличная возможность не только познакомиться с объектами инфраструктуры, но и обрести новые деловые связи, создать в перспективе интересные совместные проекты и всем вместе развивать туризм», — отметила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

Туроператоры региона в свою очередь отметили важность подобных выездов и высокий уровень гостеприимства коллег. У многих уже есть идеи для новых маршрутов. «Основной посыл по итогам инфотура — расстояние между городами не помеха. Новые возможности туринфраструктуры, желание развивать туризм и совместное сотрудничество дают новые импульсы в сближении двух городов Псковской области. Надеюсь, что такая совместная работа комитета по туризму, общественного совета и туроператоров области станет примером отличной практики для дальнейшего развития туризма», — прокомментировала председатель общественного совета комитета по туризму Псковской области Изабелла Коваль.

Добавим, что в регионе ведется активная работа по диверсификации туристического потока. Ознакомительные поездки для туроператоров Псковской области становятся регулярными. Следующий выезд намечен на весну 2024 года в Себежский район.