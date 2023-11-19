Туроператоры посетили юг Псковской области с информационным туром

Туроператоры посетили южную часть Псковской области с информационным туром. Как сообщили Псковской ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, за два дня специалисты осмотрели туристскую инфраструктуру Пушкиногорского, Пустошкинского, Великолукского, Невельского и Куньинского районов — всего более 10 объектов, часть из которых является грантополучателями комитета по туризму Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В информационный тур, организованный комитетом по туризму Псковской области и общественным советом комитета, отправились 9 фирм из Пскова, Великих Лук и Опочки.
Туроператоры региона в свою очередь отметили важность подобных выездов и высокий уровень гостеприимства коллег. У многих уже есть идеи для новых маршрутов. «Основной посыл по итогам инфотура — расстояние между городами не помеха. Новые возможности туринфраструктуры, желание развивать туризм и совместное сотрудничество дают новые импульсы в сближении двух городов Псковской области. Надеюсь, что такая совместная работа комитета по туризму, общественного совета и туроператоров области станет примером отличной практики для дальнейшего развития туризма», — прокомментировала председатель общественного совета комитета по туризму Псковской области Изабелла Коваль.
Добавим, что в регионе ведется активная работа по диверсификации туристического потока. Ознакомительные поездки для туроператоров Псковской области становятся регулярными. Следующий выезд намечен на весну 2024 года в Себежский район.