 
Туризм

Создание нового кемпинга проконтролировали в Гдовском районе

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В Гдовском районе Псковской области на базе загородного отеля «Тридевятое Царство» появятся новый кемпинг и туристско-информационный центр. Проекты реализуются на средства субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство туризма Псковской области/ канал Мах

Министр туризма Псковской области Марина Егорова осмотрела площадки будущих объектов в рамках рабочего визита.

Инициативы направлены на повышение туристической привлекательности региона, улучшение качества сервиса и обеспечение гостей удобной навигацией по местным маршрутам и событиям.

 

Сейчас инфраструктура базы уже включает коттеджи, ресторан, пляжную зону и пункты проката. Объект прошёл классификацию и включён в Единый реестр объектов классификации.

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