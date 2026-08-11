«Беседка»: «Лешуга-2026»

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С 14 по 16 августа в Финском парке пройдет гастрономический и музыкальный фестиваль «Лешуга». Здесь развернутся шесть тематических подворий и площадки от более чем 25 сидроделен со всей страны, а на сцене выступят музыкальные коллективы из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы.

Подробнее о программе фестиваля расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков. Ведущий – Константин Калиниченко.