Опубликована карта псковского фестиваля «Лешуга»

Опубликована карта фестиваля «Лешуга», который состоится в Пскове с 14 по 16 августа, ее Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет с 14 по 16 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы.

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее сообщалось, что более 25 сидроделен со всей России и шесть тематических подворий представят свои площадки на фестивале.

Также опубликовали список исполнителей, которые выступят на площадке.