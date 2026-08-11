Кубок сидра будут вручать во второй раз на псковской «Лешуге»

Кубок сидра будут вручать во второй раз на фестивале «Лешуга в Пскове. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков.
«Наше коммьюнити расширяется. Отрасль развивается, несмотря на сложности. Мы растем и прибавляем. Коллеги приезжают на "Лешугу" со всей страны как на праздник. Это главное событие в сидродельческой отрасли. Все уже признали, что сидр начинается здесь, в Псковской области», – заключил Александр Казаков.
Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа.