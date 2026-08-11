 
Туризм

Кубок сидра будут вручать во второй раз на псковской «Лешуге»

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Кубок сидра будут вручать во второй раз на фестивале «Лешуга в Пскове. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков.

«В субботу статус Пскова, как столицы русского традиционного сидра, подтвердит вручение Кубка сидра на главной сцене. Это наш главный ежегодный конкурс в номинациях "Лучший сидр" и "Лучший сидродел". Это сидровая Лига чемпионов. Кубок переходящий, в прошлом году мы его вручили в первый раз. За две недели до проведения "Лешуги" в Москве собирается авторитетное жюри, куда приглашаются виноделы, сидроделы, сомелье. В рамках слепой дегустации несколько дней коллеги работают, выставляют оценки, суммируют, выбирается победитель», – сообщил Александр Казаков.

«Наше коммьюнити расширяется. Отрасль развивается, несмотря на сложности. Мы растем и прибавляем. Коллеги приезжают на "Лешугу" со всей страны как на праздник. Это главное событие в сидродельческой отрасли. Все уже признали, что сидр начинается здесь, в Псковской области», – заключил Александр Казаков.

Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа. 

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