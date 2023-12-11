Туризм

Сотрудница музея-заповедника «Изборск» стала спикером на всероссийском форуме «Туризм - детям»

В Санкт-Петербурге прошел всероссийский форум по развитию туризма «Туризм – детям», одним из участников которого стала научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Анастасия Попова выступила на панельной дискуссии «Взаимодействие с музеями при организации детских групповых программ: новые форматы и перспективы» с докладом «Расстановка приоритетов по предоставлению экскурсионного обслуживания для индивидуального туристского потока и организованных групп», в котором презентовала экскурсии и детские программы музея-заповедника «Изборск».

В работе форума принимали участие 120 представителей большинства туристических регионов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также участники из Белоруссии и Азербайджана.

Первый всероссийский форум «Туризм – детям» организован ассоциацией по развитию внутреннего туризма «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» при стратегической поддержке «Российского Союза Туриндустрии на Северо-Западе» и комитета по детскому туризму «Российского Союза Туриндустрии».