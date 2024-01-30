Туризм

Марина Егорова приняла участие в парламентских слушаниях по развитию туризма в рамках Союзного государства

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в Смоленске приняла участие в слушаниях Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, посвященных укреплению взаимодействия и развитию российско-белорусского сотрудничества в сфере туристской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках парламентских слушаний Марина Егорова выступила с докладом об увеличении взаимных туристических потоков между регионом и Республикой Беларусь. В частности, была отмечена положительная динамика российско-белорусских отношений в сфере туризма, активная работа профильных ведомств и туроператоров, а также вопросы транспортной доступности субъектов.

«Псковская область и Республика Беларусь имеют тесные экономические, культурные и исторические связи. Туризм является одним из важных, и в тоже время перспективных направлений нашей совместной работы», — прокомментировала руководитель комитета.

Участники мероприятия рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в турсфере, обсудили деятельность по совместному формированию и продвижению туристических маршрутов с целью дальнейшего увеличения внутреннего и въездного турпотоков в Союзном государстве.

В обсуждении вопросов развития туризма приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители постоянного комитета Союзного государства, профильных комиссий и комитетов палат Национального собрания Республики Беларусь и Федерального Собрания Российской Федерации, министерств и ведомств Беларуси и России, а также руководители областных органов управления Республики Беларусь и органов исполнительной власти регионов Российской Федерации.