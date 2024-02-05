Туризм

Как избежать долгой акклиматизации на отдыхе, объяснил врач

Отдых в другом регионе, на морском побережье или в горах может быть испорчен недомоганиями, связанными с акклиматизацией. Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой, предупредил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.

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«Смена климата всегда является стрессом для организма, и всегда это удар по иммунной системе. У здоровых людей акклиматизация может занимать два-три дня. У ослабленных людей она может занимать и две недели, и месяц. Причем переход от холода к теплу переносится легче, чем возвращение обратно. Если иммунная система ослаблена, то недели через полторы-две (после смены климата, – ред.) могут обостриться все заболевания, которые были, плюс к ним присоединятся острые респираторные инфекции», – цитирует его радио Sputnik.

Как правило, сложнее всего адаптироваться к изменениям пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, продолжил он.

«Пожилым людям гораздо труднее в поездках, чем молодым, потому что с возрастом замедляются все внутренние реакции, и иммунная система бывает ослаблена. Если пациент имеет сердечно-сосудистые заболевания – гипертоническую болезнь, инфаркт, инсульт, – то резкая смена климата станет для него еще большей нагрузкой. Физические параметры тоже влияют на самочувствие: например, худые люди легче переносят жару, а полным будет комфортнее в холоде», – считает Роман Горенков.

Чтобы акклиматизация не стала затяжной, к путешествиям надо готовиться заранее, советует доктор медицинских наук.

«За одну-две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет, попросить врача назначить вам курс каких-то витаминов, заниматься спортом, не перегружать желудок тяжелой едой. Если необходимо какие-то прививки сделать, то их лучше сделать не позднее, чем за месяц до отъезда. Если предстоит перелет в какой-то другой часовой пояс, то нужно заранее скорректировать свой суточный ритм. В первые дни путешествия очень важно вести себя рационально и умеренно. Не пускаться во все тяжкие, не злоупотреблять спиртными напитками, не подвергать себя тяжелой физической и стрессовой нагрузке», – рекомендует Роман Горенков.

По его словам, после возвращения из путешествия тоже необходимо бережно относиться к здоровью, вовремя ложиться спать и рационально питаться, тогда отдых пойдет на пользу.