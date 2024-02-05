Туризм

Названы самые популярные туристические направления у россиян на 23 февраля и 8 марта

Самыми популярными направлениями для путешествий у российских туристов на 23 февраля стали Дубай, Бангкок, Денпасар, Пхукет и Стамбул, сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

На 8 марта они предпочли забронировать Пхукет (8,2% авиабронирований), Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%).

Если брать внутренние путешествия, то здесь россияне выбрали Москву, Петербург, Калининград и Минеральные Воды, пишет RuNews24. Отметим, что по сравнению с прошлым годом самые популярные направления не изменились. Но в текущем году туристы начали планировать свой отдых заранее.