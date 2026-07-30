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Сыграть в лото смогут гости фестиваля «Псковские каникулы» на набережной реки Великой

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Сыграть в лото смогут жители и гости города на фестивале «Псковские каникулы» с 30 июля по 2 августа, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Афиша предоставлена Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Чтобы принять участие, необходимо прийти ко времени начала игры, получить карточку с номерами, после чего нужно будет следить за выпавшими числами и отмечать их. Тот, кто первым закроет нужную комбинацию, — побеждает.

«Тот самый стук костяшек, бочонки, карточки — и ощущение, будто на пару часов вернулся в то самое время, когда вы сидите рядом с близкими, ждете, какой номер выкрикнет ведущий, и радуетесь каждому совпавшему числу. Приходите просто за атмосферой — за этим особенным предвкушением, когда весь мир будто замирает в ожидании следующего бочонка»,— комментируют организаторы.

Мероприятие пройдет на набережной реки Великой на участке от улицы Профсоюзной до улицы Георгиевской.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор - АО «Россельхозбанк».

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