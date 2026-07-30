Сыграть в лото смогут гости фестиваля «Псковские каникулы» на набережной реки Великой

Сыграть в лото смогут жители и гости города на фестивале «Псковские каникулы» с 30 июля по 2 августа, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша предоставлена Театрально-концертной дирекцией Псковской области
Чтобы принять участие, необходимо прийти ко времени начала игры, получить карточку с номерами, после чего нужно будет следить за выпавшими числами и отмечать их. Тот, кто первым закроет нужную комбинацию, — побеждает.
Мероприятие пройдет на набережной реки Великой на участке от улицы Профсоюзной до улицы Георгиевской.
Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор - АО «Россельхозбанк».