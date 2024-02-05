Программа подготовки кадров для новых курортов появится в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение разработать программу подготовки кадров для круглогодичных федеральных курортов, сообщили журналистам в аппарате зампреда правительства.
«Дмитрий Чернышенко поручил в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая потребности будущего курорта "Казань марина" и в целом Республики Татарстан», - сообщили в аппарате уточнив, что заместитель председателя правительства в рамках рабочего визита в Татарстан принял участие в открытии Центра кадрового потенциала туротрасли.
Отмечается, что финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 миллионов рублей. Также сообщается, что в 2024 году обучение в Центре пройдут команды из 21 региона страны по программе «Управление развитием туристских территорий: проектный подход», пишет РИА Новости.