Туризм

Туры в Египет за год подешевели на 20%

Отдых в Египте в феврале в среднем обойдется российским туристам на 20% дешевле, чем в аналогичный период годом ранее, рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Причина — конфликт в Израиле. Гостиницы Египта, особенно в Шарм-эш-Шейхе, этой зимой испытывают трудности с загрузкой. Это связано с оттоком европейского рынка», — пояснил он.

По словам Артура Мурадяна, после начала конфликта в Ираиле, туроператоры значительно сократили свои полетные программы в Египет — и быстро их восстановить не получится, поскольку европейский рынок «более инертный», и «очень существенная часть продаж там идет на большую глубину».

При этом российских туристов события в Израиле смущают мало: туры в Египет — одни из самых популярных этой зимой, в том числе, благодаря их сравнительно низкой стоимости и нехватке альтернатив, пишут «Известия».

«Объективно это самое дешевое зимнее направление. Недельный отдых на семью из четырех человек в хорошем отеле «пять звезд» с питанием «все включено» можно найти за 250 тыс. рублей. Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить минимум 400 тыс.», — рассказал вице-президент АТОР.

В Tez Tour сообщили, что тур на неделю в отель «четыре звезды» можно найти за 40 тыс. рублей с человека, в «пять звезд» — за 46 тыс.