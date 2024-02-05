Туризм

Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля

Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет на телевидении 17 февраля в 12:15. Об этом сообщила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Лариса Семашко / «ВКонтакте»

«Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский знакомы зрителям как корреспонденты "Доброго утра", Мария, еще и как автор модной рубрики, а Евгений - как автомобильный эксперт. Знаменитые автотуристы путешествовали по Псковской области 8 дней», - рассказала Лариса Семашко.

Вторую часть их приключений в Псковской области можно будет посмотреть 2 марта.