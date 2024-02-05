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Туризм

Места Мастера: у псковичей подскочил интерес к локациям из романа Булгакова

07.03.2024 14:50|ПсковКомментариев: 0

Нашумевшая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала новую волну интереса к главным местам действий в романе. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в локациях — со дня премьеры 25 января он вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в 2 раза в сравнении со среднемесячным значением

Фото здесь и далее: МегаФон

На 22% чаще жители и гости столицы прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. У жителей Пскова это первое по популярности место, связанное с романом.

Вторым по посещаемости стал «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ — в него жители Пскова заглядывали на 30% реже. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А. М. Горького.

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала основным местом притяжения впечатленных фильмом — прочувствовать дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в 3 раза больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем даже в новогодние праздники. Однако жителей Пскова это место посетило на 52% меньше, чем Патриаршие пруды, поэтому «Нехорошая квартира» в топе на третьем месте.

Также поклонники произведения решили пройтись и по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня романа Маргарита. Особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке романтики посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. При этом Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, остался без внимания — показатель трафика упал здесь на 1%.

Удалось узнать, и кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. На первых строчках рейтинга туристов закономерно расположились москвичи и петербуржцы. Вместе с ними посещали ключевые места романа любители «Мастера и Маргариты» из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей. При этом читатели из Приморья сосредоточились на прогулках исключительно рядом с МАССОЛИТом. Псковичи занимают в рейтинге туристов из Северо-Западного Федерального округа восьмое место, пропустив вперед любителей «булгаковских мест» из Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Республики Карелия и Великого Новгорода.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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