Туризм

Соцфонд в 2024 году направит в санатории более 150 юных псковичей

Отделение Социального фонда России по Псковской области в 2024 году направит на санаторно-курортное лечение 155 детей с ограниченными возможностями здоровья и столько же сопровождающих их взрослых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Сегодня на учете в региональном отделении состоит 461 ребенок. Как федеральные льготники они имеют право на предоставление за счет государственного бюджета санаторно-курортных путевок и специальных талонов на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Также отделение фонда оплачивает проезд детям по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.

«С начала года уже выданы 64 путевки: 32 — для детей и столько же для сопровождающих их взрослых. Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают свое здоровье не только в санаториях Псковской области, но и Ставропольского и Краснодарского края, республики Крым. Заезды в здравницы будут длиться до октября включительно. Длительность санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов составляет 21 день», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для получения услуги представители ребенка могут направить заявление в ОСФР по Псковской области через портал Госулуг, почтой, либо подать лично в клиентских службах отделения и офисах МФЦ.

Путевки предоставляются детям в порядке очередности. Обязательные условия — льготник должен сохранить набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения и иметь медицинские показания к такому лечению.

Номер своей очереди можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Все вопросы по санаторно-курортному лечению детей и взрослых можно задать по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98.