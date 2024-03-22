Соцфонд в 2024 году направит в санатории более 150 юных псковичей

Отделение Социального фонда России по Псковской области в 2024 году направит на санаторно-курортное лечение 155 детей с ограниченными возможностями здоровья и столько же сопровождающих их взрослых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
Сегодня на учете в региональном отделении состоит 461 ребенок. Как федеральные льготники они имеют право на предоставление за счет государственного бюджета санаторно-курортных путевок и специальных талонов на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Также отделение фонда оплачивает проезд детям по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.
Для получения услуги представители ребенка могут направить заявление в ОСФР по Псковской области через портал Госулуг, почтой, либо подать лично в клиентских службах отделения и офисах МФЦ.
Путевки предоставляются детям в порядке очередности. Обязательные условия — льготник должен сохранить набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения и иметь медицинские показания к такому лечению.
Номер своей очереди можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».
Все вопросы по санаторно-курортному лечению детей и взрослых можно задать по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98.