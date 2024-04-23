Туризм

Перечень не облагаемых налогом услуг в отелях расширили в России

Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября.

Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства.

«С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.