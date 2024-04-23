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Туризм

Гостиница «Юбилейная»: в ногу со временем

16.05.2024 12:13|ПсковКомментариев: 0

Гостиница «Юбилейная» появилась в Великих Луках больше полувека назад. За годы существования в ней произошло немало перемен, благодаря которым отдых гостей здесь стал более комфортным и уютным. Сегодня это один из самых крупных и популярных объектов размещения на юге региона, который славится сервисом, широким спектром услуг, а также удобным расположением в самом центре города, на живописном берегу реки Ловати, вблизи главных достопримечательностей.

В интервью Псковской Ленте Новостей руководитель гостиницы Людмила Бедняжонок рассказала об обновлении номерного фонда, повышении качества обслуживания постояльцев и трудовых династиях работников.

 

На любой запрос

- Строительство гостиницы «Юбилейная» началось в 1966 году к 800-летию города Великие Луки. Что она представляет собой сейчас?

- В этом году исполнится 57 лет с момента, как в центре Великих Лук появилась гостиница «Юбилейная». Сегодня в ней 130 номеров различных категорий, способных одновременно принять более 200 гостей, удовлетворить потребности клиентов с самыми разными запросами по умеренным ценам. Каждый номер оборудован всем необходимым для удобства постояльцев, все помещения чистые и ухоженные. Номерной фонд гостиницы постоянно обновляется, как и его наполнение - по мере необходимости идет замена мебели, текстиля, постельного белья и прочее. В прошлом году открылись два современных номера для маломобильных граждан. Они обустроены на средства гранта, выданного комитетом по туризму Псковской области на реализацию проекта создания и развития доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с привлечением собственных средств. На входе в гостиницу оборудованы новые пандусы и автоматические двери.

- Чем номера для людей с ограниченными возможностями отличаются от остальных?

- Они находятся на первом этаже. Номера более комфортные, с широкими дверными проемами. В санузлах установлено специальное оборудование, необходимое для маломобильных граждан, в том числе поручни. Есть кнопка вызова персонала, откуда поступает сигнал на ресепшн. В одном номере имеется кухня. Номера оснащены кондиционерами и водонагревателями на случай выключения горячей воды. Мы приступили к капитальному ремонту пятого этажа, где после реконструкции каждый номер будет оснащён кондиционером и водонагревателем.

 

Номера для маломобильных граждан

- Что предусмотрено для гостей, приезжающих с детьми?

- Мы даем бесплатно детскую кроватку с матрасом и бельём. Также есть стульчик для кормления в банкетном зале, где проходят завтраки.

- Возможно ли проживание в гостинице с животными?

- Да, в нашей гостинице предусмотрено проживание с животными за дополнительную плату- 25% от стоимости номера. К нам приезжает много гостей, которые не хотят разлучаться с питомцами и путешествуют вместе с ними. Ограничений по размеру собак нет. Иногда люди привозят с собой специальные клетки, в которой пёс находится в номере.

- Где гости могут оставить свой транспорт?

- У нас есть бесплатная парковка, расположенная при гостинице, на центральной площади города. Автостоянка оснащена камерами видеонаблюдения, которые также есть на всех этажах гостиницы в целях безопасности - в ресторане, холлах, внутренних помещениях. Кроме того, есть договор с охранной организацией и установлена тревожная кнопка.

О питании и спорте

- Какие ещё услуги вы предоставляете?

- К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, уютный бар, большой ресторан «Ловать» с европейской кухней на 120 мест и банкетный зал на 40-50, в которых можно отметить семейный праздник, организовать деловую встречу или любое другое мероприятие. Выпускные вечера у нас расписаны до 2028 года. Также у нас отмечают свадьбы: при заказе банкета номер для новобрачных предоставляется в подарок. Есть конференц-зал, оснащённый современным оборудованием, он рассчитан на 30 человек и пользуется спросом для проведения небольших мероприятий, кофе-брейков.

Конференц-зал

- Каким образом организовано питание гостей?

- В стоимость номера входит завтрак по системе «шведский стол», который проходит в банкетном зале по будням с 7:00 до 10:00, в выходные дни с 8:00 до 10:00. Днём подаём бизнес-ланч на выбор, стоимость составляет порядка 350 рублей. Вечером гости могут заказать ужин по меню и отдохнуть под приятную музыку.

 

- Есть ли в гостинице место для занятия спортом?

- После трудового дня наши гости могут посетить тренажёрный зал, который оборудован на лоджии третьего этажа, где открывается живописный вид на набережную реки Ловать и крепостной вал. Приобрести абонемент для занятий в зале имеет возможность каждый горожанин.

 

- Насколько я знаю, вы поддерживаете спортивные и социальные проекты.

- Да, при проведении массовых спортивных мероприятий, таких как соревнования по велоспорту, стрельбе из лука, самбо, боксу, футболу, мы предоставляем льготные тарифы на проживание и трёхразовое питание. Сейчас идёт активная подготовка к приему участников 28-й международной встречи воздухоплавателей, которая будет проходить с 9 по 17 июня. У нас проживают более 100 участников и гости города, приезжающие насладиться зрелищем. Наши повара в ресторане «Ловать» обеспечивают трехразовым питанием более 200 человек.

- Летний период, вероятно, всегда самый загруженный?

- Летом активно едут туристические группы. Если раньше было очень много иностранцев, то теперь, конечно, в основном наши туристы - семьи с детьми, пенсионеры, студенты. В Великих Луках и окрестностях нет такого количества туристических объектов, как в Пскове. Поэтому к нам чаще проездом. В День города, который в Великих Луках отмечается в конце августа, тоже всегда много гостей.

 

Номера в гостинице «Юбилейная»

- Помимо спортсменов, для кого-то ещё скидки предусмотрены?

- На групповые заезды у нас действует скидка 10%. К постоянным клиентам у нас индивидуальный подход и персональные скидки.

Трудовые династии и сервис

- Прочитала в вашей группе интересную статистику: администраторы стойки приёма и размещения в среднем делают 15000 шагов в сутки, отвечают не менее, чем на 100 звонков за день, желают доброго утра около 70 раз и любят абсолютно каждого гостя. Расскажите подробнее о персонале, кто у вас работает?

- У нас профессиональный и дружелюбный персонал, который готов круглосуточно помогать в решении любых вопросов гостей. Портье, администраторы, горничные, заведующие хозяйством и складом, сотрудники ресторана - все те, кто требуется для стабильного функционирования гостиницы. У нас есть трудовые династии. Например, старший администратор Наталья Иванова пошла по стопам мамы и бабушки. Мать Людмила Ивановская трудилась здесь горничной, а бабушка Мария Андриянкова работала старшей горничной. Завхоз Тамара Семенова трудится более 40 лет, пришла работать в гостиницу швеей-штопальщицей и доросла до руководящей должности. Её мать Нина Шулякова также прошла здесь трудовой путь от горничной до администратора. Тамара помнит времена, когда стирать белье возили на лошади в городскую прачечную. Сейчас у нас своя современная прачечная со стиральными и сушильными машинами большой загрузки.

Повара - тоже старая гвардия, некоторые работают уже по 40 лет. Светлана Кращикова, Наталья Щетинина, Зоя Игнатьева. На должность официантов, в основном, приходит молодёжь, подрабатывают студенты Великолукского механико-технологического колледжа, ПГУ и ВГСХА.

Коллектив гостиницы делает всё возможное для того, чтобы гости остались довольны нашим сервисом и возвращались к нам снова и снова. Наша команда нацелена на результат - повышение качества обслуживания, увеличение потока гостей, улучшение имиджа предприятия на современном рынке гостиничных услуг. Работники гостиницы ежегодно повышают квалификацию по программам в сфере гостиничного бизнеса. Сейчас идёт подготовка техзадания по обновлению сайта гостиницы. А в феврале мы подтвердили классификацию «Три звезды».

- Что означает эта звёздность?

- Это подразумевает соответствие определенным требованиям. В частности, все номера должны быть с отдельным санузлом, соответствующей площади и иметь определенное оснащение. Важно наличие дополнительных услуг, предусмотренных стандартом. Звездное звание гостинице выдается на три года. Затем категорию необходимо подтвердить путём прохождения классификации.

Мы идём в ногу со временем, чтобы у гостей было всё для комфортного проживания.

Беседовала Ульяна Лаблюк, фото автора и гостиницы «Юбилейная»

Теги: #великие луки #туризм #отдых #гостиницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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