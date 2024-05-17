Туризм

Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда»

25 мая в парке Строителей в Пскове во второй раз пройдет фестиваль «Моя еда». Главным блюдом гастрономического праздника станут пельмени - универсальное блюдо, объединяющее нации и семьи за одним столом.

Псковичей и гостей города ждут большой пельменный фудкорт, мастер-классы и традиционная ярмарка крафтовых продуктов и ремесленных изделий от местных фермеров. Какие необычные продукты псковских сельхозпроизводителей можно будет попробовать и приобрести на фестивале, узнала Псковская Лента Новостей.

«Подсмотрели» у индейцев

Пушкиногорский фермер Евгений Бондаренко участвует в фестивале уже во второй раз. «Будем представлять сиропы: кленовый, березовый и сосновый, а также гидролаты - выжимки из разнообразных растений и лекарственных трав. Сиропы можно будет пробовать - планируем дегустацию нашей продукции. Также будем рассказывать, как мы их производим», - сообщил фермер.

Производством березового, а затем кленового сиропа Евгений Бондареко стал заниматься после переезда из Петербурга в Пушкиногорский район. От предыдущего собственника фермеру достался березовый лес, кроме того, на участке был и клен, подходящий для сбора сока. «У нас растет остролистный клен. Он очень похож на канадский сахарный. Но тот дает большую сахаристость в соке - порядка 4%. Наш - всего лишь 2,5%. Поэтому у нас более трудоемкий процесс изготовления сока, чем в Канаде. Там, чтобы сделать 1 литр сиропа, нужно выпарить 40 литров сока, у нас - порядка 60!» - отметил он.

Тем не менее, фермер вместе с супругой успешно занимается производством кленового и березового сиропов. Для увеличения объемов продукции фермеры сажают новые деревья. На участке площадью 70 га растет молодая кленовая роща. «В планах на будущее, когда свой лес вырастет, сделать трубопровод, чтобы не таскать этот сок на себе, а собирать с помощью вакуума», - рассказал он.

Технология по сбору сока - щадящая: в коре делается небольшое отверстие, которое в течение летнего периода затягивается корой.

«Культура потребления кленового сиропа пришла к нам из Канады. Рецепт его изготовления канадцы «подсмотрели» у индейцев, и сейчас они настолько гурманы в этом вопросе, что используют его даже с мясными и рыбными блюдами», - отметил Евгений.

По его словам, кленовый сироп содержит множество минералов. «Вся сила дерева сконцентрирована в этом соке и в этом сиропе. Это пробуждающий заряд. Он очень полезен для укрепления иммунитета», - рассказал он.

Кленовый сироп можно употреблять с мороженым, с кофе. Также, по словам Евгения, он хорошо сочетается с таким напитком как грибной чай Чага. «Кленовый сироп и этот чай просто созданы друг для друга. Чагу мы тоже выращиваем, и она тоже будет представлена на фестивале», - сказал фермер.

А вот пельменей с кленовым сиропом на фестивале не будет. Но, возможно, с ними хорошо будет сочетаться по вкусу другой сироп. «Березовый сироп, думаю, к этому блюду подойдёт! На днях попробую», - пообещал он.

Также Евгений Бондаренко осваивает производство соснового сиропа. Этот вид продукции тоже можно будет продегустировать на фестивале. «Делаем из него продукт вроде варенья с добавлением сахара. В кленовый и березовый сироп не добавляется ничего. Там только сок», - заметил он.

Свою продукцию фермеры будут предлагать на пробу как отдельно, так и в комплексе с блинчиками и чаем. Кстати, напитки - тоже собственного производства.

«Мы занимаемся сбором иван-чая. Создаем купажи из трав, которые собираем в окрестностях. Эту продукцию также реализуем», - заметил Евгений Бондаренко.

Пельмени с сыром?

Другой участник фестиваля - греческая сыроварня «Тремпелис» - традиционно представит на празднике продукцию греческой национальной кухни.

«Мы будем презентовать наши греческие сыры, которые изготавливаем в Пскове. Также будут блюда греческой кухни. Это будет греческая еда, которую мы здесь делаем. Обязательно приготовим гиросы - очень вкусные лепешки с мясом, помидорами и соусом дзадзики. И, конечно, будут наши сладости и кофе на песке», - рассказала генеральный директор сыроварни Светлана Климова.

По ее словам, поскольку фестиваль заявлен как пельменный, коллектив сыроварни еще думает, как «гармонично вписаться в эту тему». «По поводу пельменей концепции у нас пока нет. Но, надеюсь, за недельку что-нибудь решим», - сказала она.

Пока же в качестве альтернативы пельменям греческая сыроварня может предложить гостям фестиваля кальцоне. «Они внешне похожи на пельмени, но делаются как пончики, в кляре. И внутри у них - сыр», - рассказала директор сыроварни.

Помимо презентации блюд национальной кухни, планируется дегустация сыров. «Обязательно еще какие-нибудь сюрпризы подготовим», - пообещала Светлана Климова.

Множество разных видов крафтовых сыров привезет на фестиваль и сыровар из Пушкинских Гор Сергей Сальный. «Пельмени с сыром мы, к сожалению, не делаем, но ассортимент будет достаточно большой - твердых и полутвердых сыров, мягкие сыры, сыры с плесенью и различные дегустационные сеты», - рассказала менеджер сыродельни «Сыры Сергея Сального» Анжелика Македонская.

У любителей авторского сыра будет возможность попробовать разные виды этого продукта. В том числе, знаменитый коричневый сыр Брюност. Родина этого сыра - Норвегия, и там он готовится из козьего молока. Псковский сыровар стал делать Брюност на коровьем молоке. В итоге этот сыр получил награду в номинации редких сыров и стал очень популярным у покупателей. «Брюност будет обязательно!» - пообещала менеджер.

Помимо еды, на гастрофестивале планируются музыкальная программа и даже хоровой конкурс. Организаторы ждут псковичей и гостей города 25 мая в парке Строителей и обещают настоящий пир вкуса и удовольствия!

Светлана Синцова

Фото из соцсетей