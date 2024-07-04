Туризм

Госдума разрешила с 2025 года вводить туристический налог

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части туристического налога. Поскольку этот налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, на федеральной территории «Сириус» - нормативными правовыми актами представительного органа, пишет РИА Новости.

Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки.

Налоговым периодом по этому налогу станет квартал, а его плательщиками - организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения.

Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и ряд других. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий.

Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и «Сириусе». Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и «Сириусе» - 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.

Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.