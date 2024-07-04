Водный маршрут до Гдова разработали в глэмпинге «Велино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил глэмпинг «Велино» в Гдовском районе 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В 2022 году в результате конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», индивидуальный предприниматель Андрей Бураков получил грантовые средства на реализацию двух проектов на указанной территории: благоустройство пляжа и создание точки питания.
В 2023 году он выиграл грант по результатам конкурсного отбора, проведенного Минэконоразвития России, на создание модульных некапитальных средств размещения. В результате реализации проекта в июле 2024 года были открыты 6 некапитальных модулей на 6 гостиничных номеров. Гостиничные модули расположены в лесу по берегу местного озера.
«Создавали уникальное место для людей, для семей и пар. Место для души, надеюсь, получилось. Команда работает. В частности, комитет по туризму работает отлично. Информационная поддержка прекрасная, личные контакты налажены. Оценка - "5"! Это очень весомая помощь», - рассказал губернатору владелец глэмпинга.
Работа будет вестись и дальше. Разработан водный маршрут до Гдова. Пляж оборудован водными видами развлечений - сапы, лодки и катамараны. В самом озере большое количество рыбы.