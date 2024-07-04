Туризм

Спрос на поездки в Псковскую область в бархатный сезон вырос на 64% — аналитики

Спрос на поездки в Псковскую область в бархатный сезон вырос на 64%. К такому выводу пришли Яндекс Путешествия, проанализировав спрос на бронирование отелей и апартаментов в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.

Средняя стоимость ночи в отеле/апартаментах Псковской области в этом году — 6 600 ₽. Среди регионов наибольший рост популярности наблюдается у регионов с широкими возможностями для экотуризма.

Очевидно, что все больше россиян выбирают отдых в бархатный сезон, и на это есть несколько причин. Во-первых, летняя жара, которая часто достигает 30-35 градусов, сменяется более умеренными климатическими условиями. Во-вторых, с окончанием летнего сезона количество туристов значительно уменьшается, и многие отели и курорты начинают снижать цены на проживание и услуги.