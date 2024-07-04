Туризм

Работников сферы туризма наградили в правительстве Псковской области

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня туризма прошло в пятницу, 27 сентября, в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

От лица губернатора региона Михаила Ведерникова представителей отрасли с профессиональным праздником поздравила его заместитель Ольга Тимофеева.

«Сфера туризма в Псковской области является мощной точкой развития экономики. Подтверждение этой мысли мы наблюдаем с вами ежегодно. Это непрерывный рост туристических потоков, успешное участие в федеральных и региональных проектах, разработка новых национальных маршрутов, значительный рост инфраструктурных инвестиционных проектов. Особо ценными являются наши совместные усилия по формированию общего имиджа нашего региона. Уверена, вместе мы преодолеем еще не одну рекордную плану», — отметила Ольга Тимофеева в своем выступлении.

Вице-губернатор выразила слова благодарности всем, кто прикладывает всевозможные усилия для системного развития туризма в Псковской области. По поручению главы региона она вручила почетную грамоту губернатора главе крестьянского (фермерского) хозяйства Владимиру Селиверстову за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие туризма в Псковской области.

Со словами поздравлений к работникам турсферы обратилась председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. Она поблагодарила представителей сферы, трудящихся во всех муниципальных образованиях региона, за общую работу над созданием положительного впечатления о регионе. Марина Егорова также наградила представителей отрасли благодарностями комитета.

Напомним, ранее работников туристической отрасли Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников.