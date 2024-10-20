Туризм

Псков вошел в топ бюджетных направлений для отдыха на осенних каникулах — аналитики

Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье на предстоящих осенних каникулах. Псков вошел в топ-5 самых бюджетных направлений для бронирования, сообщает издание Газета.ру.

На осенние каникулы, которые пройдут с 26 октября по 3 ноября, многие родители запланировали поездки с детьми. Так, по данным сервиса путешествий МТС Travel, Псков вошел в топ-5 самых доступных для бронирования городов.

Насытиться атмосферой знаменитой «Пушкинской осени» здесь можно очень бюджетно — столица региона признана одной из самых доступных для бронирования, наряду с Рязанью, Пятигорском и Самарой. Проживание в Пскове обойдется туристам примерно в 5100 рублей в сутки.

В компании также отмечают, что Псков не впервые попадает в туристические подборки. Ранее столица региона отметилась в совместном топе направлений для путешествия на майские праздники от МТС Travel и интернет-издания Life.ru.