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Туризм

Псковские молодожёны год путешествовали автостопом по России и странам Азии

24.10.2024 11:41|ПсковКомментариев: 0

Псковские молодожены 12 месяцев путешествовали вокруг света автостопом. Они вышли с рюкзаками на дорогу в Дедовичах и доехали на перекладных до Явы и Суматры. Как им удалось организовать такое длительное путешествие, какие трудности они преодолевали и каких интересных людей встречали на своем пути, рассказали Татьяна и Дмитрий Стрен в эфире радио  радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы Ольги Миронович «Анализируй этно».

 

Ольга Миронович: Почему вы выбрали именно кругосветное путешествие?

Татьяна Стрен:  Многое сложилось. Во-первых, у нас удаленная работа, которая очень помогала нам в пути. Мы могли путешествовать целый год, где-то останавливаться, зарабатывать и ехать дальше. Во-вторых, мы путешествуем немного по-дикарски. У нас палатка и автостоп. Получается очень бюджетно, и, я думаю, мы тратили денег не больше, чем в обычной жизни.

Ольга Миронович: Какие именно люди могут позволить себе кругосветное путешествие? 

Татьяна Стрен: Надо сказать, что я знаю немало таких путешественников. Правда, не все могут работать удаленно. Некоторые работают на самых обычных работах и просто копят деньги. У меня есть знакомый дорожник, с которым мы встретились в Астрахани, он рассказал удивительную историю, как работал несколько месяцев дорожником, а потом поехал в Турцию и пешком прошел всю Ликийскую тропу. Шел 43 дня около 600 километров.

Дмитрий Стрен: Хочу добавить, что кроме тех, кто работает в интернете, активным образом путешествуют и пенсионеры. 

Ольга Миронович: Насколько сложно добраться автостопом из города Пскова в другую часть континента?

Дмитрий Стрен: На самом деле Псков очень хорошо географически расположен, если путешествовать автостопом. За световой день можно легко доехать до Петербурга, Петрозаводска, Новгорода, Смоленска, Витебска и даже до Минска или до Москвы. До Турции мы доезжали за 3 дня автостопом. Конечно, придется поторопиться, чтобы доехать за такое время, один их дней передвигаться ночью. Но это реально.

Ольга Миронович: Каких интересных людей вы встречали, когда добирались автостопом до Дальнего Востока? Какие народы встречались на вашем пути? 

Татьяна Стрен: В той стороне невероятно интересная жизнь у людей. Очень часто встречаются охотники и браконьеры. Мы встречали бурятов, алтайцев. У меня сложилось не самое объективное впечатление, но у нас в России очень добрые люди. Когда ты стоишь на дороге и стопишь машину, как правило, самые добрые и останавливаются. Из-за этого складывается впечатление, что весь мир добрый.

Дмитрий Стрен:  В этом плане автостоп имеет своего рода терапевтический эффект и серьезно меняет мировоззрение. Как правило, если человек ежедневно смотрит программы про неблагополучных и недобропорядочных людей, то у него складывается соответствующий недружелюбный и даже агрессивный образ жителей России. К счастью или смеху, много водителей, которые нас подвозили, задавали один из самых популярных вопросов в первые минуты поездки: «А неужели сейчас подвозят?» Никто не верит, что на самом деле все люди отзывчивые.

Ольга Миронович: Во время своего путешествия вы не боялись встретить недобросовестных водителей? Не было ли опасения, что с вами может что-то случиться?

Татьяна Стрен: Все-таки мы путешествуем вдвоем. И стараемся соблюдать определенные правила, которые есть в автостопе. Например, мы приглядываемся к человеку, с которым мы едем. Чаще всего тебя пускает в машину человек открытый, добрый, а угрюмый вряд ли захочет посадить к себе в машину компанию.

Ольга Миронович: Сколько вы успели посетить стран за эти 12 месяцев?

Татьяна Стрен: Мы посетили 11 стран, что является не таким большим количеством, потому что не торопились и в половине стран провели по месяцу. 

Дмитрий Стрен:  Во Вьетнаме мы провели 2 месяца, в Таиланде - месяц. Были планы заглянуть на Филиппины и в  Мьянму, но нас отговорили разумные, напомнив, что там проходит гражданская война, поэтому там небезопасно.

Ольга Миронович: Расскажите про самую необычную ситуацию, которая произошла с вами в путешествии?

Татьяна Стрен: Это было в Китае. С самого начала мы с большим трудом пересекли границу. Нас очень долго проверяли на пропускном пункте. Мы немного подвели нашего водителя. Из-за нас его тоже очень долго опрашивали и потом этого же водителя назначили следить за нами, если это можно так назвать. То есть отчитываться о том, как мы передвигаемся. Три дня мы с ним ехали, и все это время он нас фотографировал и высылал эти фотографии полиции, должен был отписывать, где мы находимся и так далее. Любая встреча с полицией превращалась в длительную проверку. Мы отнеслись к этому спокойно, но это доставляло неудобство.

Дмитрий Стрен:  Я могу добавить парочку моментов про опасности, вкратце, например, на Дальнем Востоке мы прогуливались по Сихотэ-Алиньскому заповеднику в компании моей одногруппницы, которая там работает.  В этом заповеднике она водила нас по диким местам, показывала нам их, и в один момент она говорит: «О, смотрите, свежий след тигрицы с тигрёнком». Мы удивились, а когда начали фотографировать, создалось некое ощущение, что вот из кустов сейчас мы попали в поле зрения хищника, это немножко настораживало. На Алтае мы как-то решили покорить гору 2700 метров. Утром вышли, на верхушку забрались, а потом начали спускаться, и здесь время сыграло нам не на руку, пошел небольшой дождь, начало резко темнеть, а мы еще прямо на горе, и стало холодать, и спускаться было достаточно опасно и скользко, Мы еще и были особо не подготовлены в плане снаряжения. В общем как-то милостью Божьей спустились. Это было действительно опасно. Ну еще вкратце отдельно это, конечно, Терней. Такой браконьерский поселок в Приморском крае. Там есть одно кафе под названием «Прибой», и как-то наши друзья  нас повели в это кафе вечером в пятницу. И, когда туда заходит чужак в сезон добычи китового мяса и красной икры, сразу ловишь на себе примерно 20 суровых браконьерских взглядов. В общем, потом как-то они втихаря расспросили наших друзей, кто мы, что мы, и, в общем, дальше пошло все открыто и дружелюбно.

Ольга Миронович: Что вы почерпнули для себя в этом путешествии?

Дмитрий Стрен:  Разные размышления были. Я могу привести цитату Андрея Платонова (русский советский писатель и драматург - ред.): «Главное не стоять, а дорога доведет». В том смысле, что сколько бы ты не планировал путешествие автостопом, планировать нечего, нужно просто двигаться и идти вперед, а дальше возможности сами появляются. 

Теги: #путешествие #Кругосветное путешествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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