Туризм

Инструменты для улучшения качества турпотока искали на конференции в Пушкинских Горах

Конференция и экспертная сессия для предпринимателей и бизнес-сообщества по социокультурному развитию территорий «Индустрия вдохновения. Культурный и креативный туризм» впервые прошла в Пушкинских Горах. Мероприятие направлено на поиск инструментов для улучшения качества туристического потока, стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ведущие российские специалисты индустрии туризма, гостеприимства, культуры и госуправления совместно с предпринимателями и сообществом Пушкиногорского района собрались, чтобы обсудить возможности развития исторических мест.

В рамках конференции эксперты федерального уровня — мэр города Суздаль Алиса Бирюкова, основатель первого легендарного отеля и ресторана в Плесе «Частный Визит» Елена Маньенан, коммерческий директор активов гостеприимства Елена Махрова и другие — поделились личным опытом и историями успеха, которые удалось реализовать на российских и международных территориях, рассказали об эффектах и выгодах такого развития и постарались вдохновить локальных предпринимателей на проактивную позицию.

Соорганизатор конференции — концепт-шеф и владелец ряда ресторанов в Санкт-Петербурге, партнер туристического кластера «Креневка» в Пушкиногорском районе Алексей Алексеев — рассказал о стратегии всесезонности и экосистеме отдыха в Пушкиногорье, а также поделился c участниками конференции гастрономическим опытом.

Мероприятие состоялось при поддержке Фонда инвестиционного развития Псковской области.