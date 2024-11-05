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Танцы и космос: в «Ночь искусств» в Полибино устроили бал

05.11.2024 13:50|ПсковКомментариев: 0

В первые ноябрьские выходные по всей стране состоялась традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году её мероприятия были приурочены ко Дню народного единства и прошли под девизом «Россия объединяет». В филиале Псковского музея-заповедника - мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской, расположенном в деревне Полибино Великолукского района, по этому случаю приготовили мероприятия космической тематики, объединяющей многие поколения, а также самый настоящий бал. 2 ноября в парадном зале, где раньше проходили торжества семьи Корвин-Круковских, снова танцевали вальс и кадриль. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Программа началась с экскурсии по выставке «Ковалевская и космос», которая работала в Полибино на протяжении семи месяцев. Экспозиция открылась 12 апреля, в День космонавтики, и была призвана обратить внимание посетителей на роль Софьи Ковалевской и ее прадеда Фёдора Шуберта в развитии астрономических знаний, напомнить о выдающихся учёных Константине Циолковском, Ари Штернфельде, Сергее Королёве, а также показать всенародное признание, уважение и любовь к первому человеку, побывавшему в космосе, - Юрию Гагарину.

«Великий и загадочный космос завораживал, будоражил воображение миллионов людей и продолжает это делать до сих пор. Человечество тянется к этой неизвестной чарующей бесконечности. Манила она и Софью Ковалевскую. В автобиографической повести "Воспоминания детства" мы неоднократно читаем описание звёздного неба, таинственности появления на нём Луны. В 24 года Софья Васильевна написала работу "Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна". Академиком астрономии был прадед Ковалевской - Фёдор Иванович Шуберт», - напомнила заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова гостям, пришедшим на торжественное закрытие выставки.

Всего за время работы экспозиции залы музея-усадьбы посетили более 2,5 тысяч человек. Они могли ознакомиться с разделом «Тяжесть исчезла», получившим название в честь одноимённого фантастического очерка Циолковского - с ним Ковалевская очень хотела познакомиться. Имя Юрия Гагарина стало центральным в разделе выставки «Если быть, то быть первым». В разделе «Космос в быту» были представлены статуэтки космонавтов, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки, марки - всё то, что украшало интерьеры советских домов, дарилось и передавалось из поколения в поколение.

Основу экспозиции составила коллекция из фондов Псковского музея-заповедника, многие предметы выставлялись впервые. Часть уникальных вещей привезли из других музеев Псковской области, содружество которых активно развивается.

В частности, в создании выставки «Ковалевская и космос» участвовали Народный музей космонавтики имени А. Штернфельда в Пыталово, Музей истории Невеля, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Краеведческий музей города Новосокольники, Центр технического творчества города Великие Луки, Псковский планетарий и Литературно-художественный музей имени писателя И. Васильева. Последнее учреждение, к примеру, предоставило линогравюры художника Игнатия Чапкина, объединённые космической тематикой. Они экспонировались в разделе «Через тернии к звёздам» в парадном зале.

«Каждая картина имеет глубокий смысл, полна философского символизма. 15 разноплановых гравюр - от реалистичных изображений городских и сельских пейзажей до фантастических сюжетов из мифологии. Где-то человек рвет оковы гравитации в своем стремлении в космос, где-то рождается ребенок - дитя вселенной, он растет и с интересом наблюдает развертывающиеся перед ним пространства. Став взрослым, он прорывает эти пространства, постигнув возможность мгновенного путешествия в любую точку вселенной. На двух линогравюрах изображен Циолковский, замышляющий покорение космического пространства, и космонавтов, которые реализовали его мечту, - рассказала Светлана Белюкова.

Игнатий Чапкин родился 20 декабря 1923 года в Нижнем Новгороде, позже его семья переехала в Ивановскую область. Всю жизнь он работал простым учителем черчения и рисования в школе. Сегодня его работы выставлены во многих музеях страны, в том числе в Литературно-художественном музее имени писателя И. Васильева в деревне Борки Великолукского района.

«Эта выставка дала шанс выставить небольшую часть графики Игнатия Фёдоровича. У нас в музее хранится 119 работ этого художника, мы рады ими поделиться. Наш музей открылся в 1988 году, и буквально через несколько месяцев у Ивана Афанасьевича в дневнике есть запись о том, что ему позвонил художник из города Южа Ивановской области, который предложил свои работы в дар. На тот момент об этом художнике никто не знал», - отметила директор учреждения Ольга Андреевская. Она поблагодарила музей-усадьбу Софьи Ковалевской за приглашение и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, уточнив, что в распоряжении литературно-художественного музея также есть работы Чапкина, посвященные Великой Отечественной войне и родному краю.

Участвовали в создании выставки и частные коллекционеры. В числе дарителей - Зоя Фёдорова, которая на момент открытия экспозиции руководила отделом по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки, а ныне является методистом музея-усадьбы Софьи Ковалевской.

«Культурный код - дело коллективное, как и туризм. Это и работа муниципалитетов, которые отвечают в том числе за инфраструктуру, прилегающую к объектам экскурсионного значения, и работа учреждений культуры, и ответственность самих людей. Благодарим вас за то, что вы нашли время приехать в наш музей и поддерживаете мероприятия подобного характера, даете образец отношения к своему наследию детям», - обратилась она к присутствующим.

Экскурсионная часть завершилась просмотром познавательного короткометражного фильма о вкладе Софьи Ковалевской в изучение планеты Сатурн, после чего юные и взрослые гости отправились в парадный зал, где уже начинался бал.

Мероприятие, которое в этих стенах проходило не единожды, когда дом принадлежал семье Корвин-Круковских, в музее-усадьбе состоялось впервые. Возродить традицию удалось благодаря активности великолукского сообщества «Танцующий город», которым руководит Галина Аникеева. Именно она предложила провести бал в красивом парадном зале, где в позапрошлом веке вся округа собиралась на светские мероприятия.

 

 

Посетителям «Ночи искусств» энтузиасты коллектива представили различные старинные танцы, в том числе полонез, вальс знакомств, падеграс, па де тура, экосез и кадриль. Последняя стала напоминанием о торжественном событии по случаю визита Софьи Ковалевской в Полибино уже с высокой степенью ученого.

«Бал 1874 года был дан в честь Софьи Ковалевской, получившей учёную степень в Гёттингенском университете. Одна из трёх представленных работ называлась «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна». Первую кадриль Софья Васильевна предложила своему домашнему учителю Иосифу Игнатьевичу Малевичу. Мы не знаем, какую кадриль они танцевали, мы предлагаем русскую», - уточнила Галина Аникеева.

На протяжении полутора часов гости могли наблюдать за дамами в пышных нарядах и их галантными кавалерами, которые кружились в быстрых и медленных танцах под шелест платьев и стук каблуков по паркету. Самые смелые могли к ним присоединиться и принять участие в мастер-классах по бальным танцам.

 

 

В перерыве гостей ждали другие активности - и в прошлые века ни один бал не проходил без дополнительных развлечений. На одном из мастер-классов гостям музея-усадьбы предлагалось сделать своими руками почтовую открытку. Посетители узнали тонкости создания открытого письма, познакомились с сургучницей и научились ставить печать, что является довольно непростым делом. Каждую открытку дополняли маркой с изображением Софьи Ковалевской, пожеланиями адресату и красочными рисунками. Полученные изделия каждый смог забрать с собой на память и лично вручить получателю.

 

Кроме того, для посетителей провели познавательный космический квест, часть которого проходила по линогравюрам Игнатия Чапкина. Оригинальным призом для лучших команд стали музейные тыквы, выращенные на территории усадьбы. А пюре из них можно было попробовать прямо на месте - для гостей приготовили угощение и чай с душистыми травами.

«Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской оказалась по-настоящему космической и позволила окунуться в изысканную атмосферу XIX века. Будем надеяться, что традиция проведения балов в Полибино продолжится, и в парадном зале ещё не раз прозвучит мелодия вальса. И, конечно же, ждём новую интересную выставку, чтобы все желающие могли прикоснуться к истории и почувствовать себя её частью.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #бал #Ночь искусств #Ковалевская
Источник: Псковская Лента Новостей
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