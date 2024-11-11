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Туризм

Две псковички вошли в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства»

11.11.2024 15:24|ПсковКомментариев: 0

Итоги гранд-финала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели в мастерской управления «Сенеж». От Псковской области в число победителей вошли Наталья Деревянных в направлении «Прорывные идеи в туризме» и Елена Флям в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Елена Флям с 2015 года является сооснователем и исполнительным директором сети кондитерских «Французская булочка». 

«Организаторские и лидерские качества сыграли важную роль в моем предпринимательском пути. Умение вдохновлять команду, принимать решения в сложных ситуациях и стратегически мыслить помогли мне добиться успеха в бизнесе. Моя способность организовать работу коллектива и эффективно управлять процессами позволила создать процветающий семейный бизнес. Меня вдохновляет то, что мы вносим свой вклад в развитие нашего региона, создаем рабочие места и атмосферные заведения, в которые гости хотят возвращаться снова и снова, чтобы насладиться вкуснейшей выпечкой и положительной атмосферой. Россия — очень большая страна. В ней живут добрые, отзывчивые и интересующиеся своей страной жители. Для объединения, сохранения и укрепления нации необходимо развивать индустрию гостеприимства», — поделилась Елена Флям.

Улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка» Натальи Деревянных — ещё один уникальный проект как для Псковской области, так и для России в целом. Потенциал развития сельского туризма на его основе огромный. Суть проекта улиточной фермы — это полный цикл от сбора и переработки виноградной улитки до приготовления готовой продукции самого высокого уровня, а также создание центра гостеприимства для развития агротуризма.

«Я приняла решение участвовать в конкурсе в последний момент, и это тот случай, когда эта победа — одна на двоих. Благодаря моему мужу, моему партнеру, мы пришли к этой победе вместе. Конкурс позволил понять, насколько мы сильные, насколько мы можем идти вперед, какая у нас сила и энергия. Я понимаю, что нас окружают потрясающие люди, от которых можно получать не только хорошую энергию, но и отдавать свою. Мы все друг у друга чему-то учимся. И на этом конкурсе ты ощущаешь это ещё сильнее», — поделилась впечатлениями после награждения Наталья Деревянных.

Участниками финального мероприятия стали более 300 человек со всей России. Помимо финальных испытаний, включало деловую программу, мастер-классы, лекции и даже гречневую выставку, где была создана интересная статистика о туризме, людях и мастерах гостеприимства, и каждая крупинка гречки символизировала одного человека или объект.

«За пять лет через проект прошло 140 тысяч человек, проект развивался, менялся. И сейчас мы поняли, что главная компетенция — это любовь. Потому что без любви, без доброго сердца невозможно делать то, что вы так прекрасно делаете. В последнее время внутренний туризм мощно развивается, в прошлом году 78 миллионов человек посетили разные регионы нашей страны. Я уверен, что ваше вдохновение, ваши рассказы про историю, ваши вкусные блюда и угощения, ваше отношение к людям делает как раз то, что всё больше людей хотят путешествовать и познавать Россию», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

В рамках гранд-финала прошли испытания для 107 человек из 43 регионов России — финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Конкурсанты первого направления прошли глубинные интервью с экспертами на оценку гибких компетенций и профессионального опыта, а также приняли участие в оценочной конференции в групповых и индивидуальных форматах. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

У финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была уникальная возможность напрямую пообщаться с партнерами проекта — кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки презентовать свою идею, которую эксперты оценивали по трем критериям: мастерство презентации, бизнес-потенциал идеи, комплексный подход.

Победители четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства, а также получат право на прохождение управленческой программы повышения квалификации от мастерской управления «Сенеж».

Основной лейтмотив деловой программы: культура еды, культура путешествий, культура передачи знаний от одного к другому. На TED-лекциях лидеры индустрии гостеприимства рассказали о культурных традициях России, про культурный код и потенциал регионов, об эстетике гостеприимства, об искусстве путешествий, о ресторанном бизнесе, про искусство создания личного бренда, про эстетику гостеприимства, про еду и не только.

В рамках отраслевых и неформальных дискуссий спикеры и участники затронули такие темы как искусственный интеллект в гостиничном бизнесе и как с его помощью оптимизировать рутинные бизнес-процессы, улучшить прогнозирование, повысить эффективность маркетинга, снизить издержки и способствовать устойчивому развитию отеля. Также поговорили об инвестиционных возможностях индустрии гостеприимства, обсудили предпринимательскую культуру и разобрали реальные кейсы. 

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.

Теги: #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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