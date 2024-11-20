Туризм

Псковские Барсики оказались в числе лучших туристических магнитов России

Проект «Псковские Барсики» занял второе место на всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России» в категории «Образы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Автор проекта — эксперт комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Анастасия Егорова.

Напомним, в 2023 году Псков реализовал проект «Туристский код города» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда было принято решение разместить в центральной части города 10 фигурок, отсылающих к символу города Пскова — барсу. Локации были выбраны в соответствии с идеей привлечь туристов в новые уголки города, которые являются не самыми популярными, но могут быть интересны. Они стали опорными точками в новых маршрутах по городу. Сейчас в городе уже 14 Барсиков. Каждый имеет отличительные знаки, характеризующие историю места, в котором он установлен.

Псковские Барсики полюбились жителям и туристам, которые активно делятся впечатлениями в социальных сетях: пишут положительные отзывы, публикуют фотографии с фигурками. В Пскове разработаны 2 квеста с поиском всех Барсиков. Также проводятся различные мастер-классы, связанные с псковским символом.

Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Проект «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации при поддержке Минкультуры России, Общественной палаты Российской Федерации и Союза российских городов.

Конкурс проводился на информационной платформе живоенаследие.рф. Это уникальная, общероссийская карта культурных и туристических брендов страны, на которую отбираются ключевые достопримечательности, традиции и промыслы, образы, гастрономические бренды, события и исторические даты, креативные кластеры и практики. У платформы более 3,5 млн уникальных пользователей, ежедневный поток - десятки тысяч посетителей.