Туризм

Средняя стоимость проживания на новогодние праздники в России выросла на 10%

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», средняя цена забронированной ночи на новогодние праздники по России составила 7,1 тыс. рублей, что на 10% превышает показатели прошлого года.

Наиболее доступные варианты размещения предлагаются в таких городах, как Волгоград и Севастополь (3,8 тыс. рублей за ночь), Махачкала (4 тыс. рублей), Киров (4,2 тыс. рублей), Минеральные Воды (4,3 тыс. рублей), а также Краснодар, Новороссийск и Дербент (4,5 тыс. рублей).

Что касается зарубежных направлений, то самыми бюджетными вариантами оказались страны ближнего зарубежья: Абхазия (5,8 тыс. рублей), Казахстан (5,9 тыс. рублей), Киргизия (6,2 тыс. рублей) и Узбекистан (6,3 тыс. рублей), пишут «Известия».

Несмотря на рост цен, эксперты отмечают, что интерес к путешествиям остается высоким. Туристы продолжают активно планировать поездки, выбирая менее популярные, но не менее интересные направления.