Туризм

В банный комплекс и ресторан нового пятизвездочного отеля в Пскове сделают отдельные входы

Для гостей из города в новый пятизвездочный отель, который расположится в Пскове на улице Леона Поземского на месте бывшей канатной фабрики Мейера, сделают отдельный вход. Об этом генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, горожане зайти в отель смогут, но это не должно мешать гостям. Транзитом через отель в ресторан они попасть не смогут. Пожалуйста, отдельный вход, отдельная парковочная площадка. Наши специалисты их встретят. То же самое с конференц-залом. Гости гостиницы через транзитные коридоры собираются конференц-зале. Гости города — есть отдельный подъезд, отдельный вход. Банкетный зал находится отдельно от жилых комнат, чтобы не было шума. Касаемо СПА – тоже отдельные входы», – рассказал Николай Загоруй.

Он уточнил, что для сохранения эстетического облика отеля все машины гостей и постояльцев будут находится на крытой парковке. Также из окон отеля будет открываться вид на Псковский кремль.

Ранее сообщалось, что новый пятизвездочный отель на месте бывшей канатной фабрики Мейера могут открыть к концу весны.

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Напомним, шпагатная фабрика Генриха Мейера – памятник архитектуры начала XX века. Здесь располагалось по тем временам современное и рентабельное производство, которое господин Мейер продал за две недели до революции – перед отъездом из России. Во время оккупации Пскова немецко-фашистскими войсками к управлению предприятием вернулся сын бывшего фабриканта, который начал производить здесь английский шнур. В 1944 году Псков был освобожден, Мейер-младший бежал с отступающими немцами. Уже в конце XX века - в период перестройки - новые владельцы шпагатной фабрики предлагали потомкам Мейера выкупить предприятия, но те отказались. Производство и само здание пришло в упадок. В 2012 году научно-методический Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Псковской области одобрил проект реконструкции и приспособления здания фабрики для современного использования. Проект был разработан псковским филиалом ФГУП института «Спецпроектреставрация». Реконструкцией здания занимается ООО «Севзапинвест».