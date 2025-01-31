Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство гостиницы в историческом районе Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Строительство отеля ведет ведущий федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group в партнерстве с Корпорацией Туризм.РФ. Проект реализуется благодаря программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», а объем финансирования составляет 912 миллионов рублей.
Новый отель под брендом Cosmos Smart будет рассчитан на 120 номеров и иметь категорию «три звезды». Инфраструктура будущего комплекса включает в себя конференц-зал на 50 мест, ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бар и тренажерный зал.
Отель будет расположен в историческом районе Пскова по адресу: улица Кузнецкая, дом 33. Его удобное расположение обеспечивает легкий доступ к основным историческим и культурным достопримечательностям города и главным транспортным узлам: аэропорт Пскова находится всего в 6,5 км, а железнодорожный вокзал — в 2,3 км. Расстояние до Псковского кремля, главной достопримечательности города, составляет 1,6 км.
Осенью 2024 года Cosmos Hotel Group приступила к строительству трехзвездочной гостиницы в Пскове. На территории будущего отеля уже проведены археологические исследования, выполнены работы по разработке котлована и завершена подготовка фундаментной плиты. В настоящее время ведутся монолитные работы.