Туризм

Алексей Несмашный: Пскову нужны трехзвездочные отели

Пскову нужны трехзвездочные отели. Такое мнение заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нам бы хотелось больше трехзвездочных отелей, они пользуются большим спросом. Сейчас Псков востребован для семейного туризма, сюда едут люди с детьми. Конечно, когда вы едете семьей, снимать пятизвездочный отель не всем по карману. Мы это понимаем», – сказал Алексей Несмашный.

Он уточнил, что трехзвездочный отель должен появиться в 2026 году на улице Кузнецкой в Пскове.

Смотрите также Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова

«Мы уперлись в потолок количества мест размещения. Мы могли бы принять больше туристов, но, к сожалению, инфраструктура города сегодня не отвечает запросу», – добавил Алексей Несмашный.