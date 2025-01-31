Туризм

Пскову нужно больше закрытых общественных пространств – архитектор Сергей Станкевич

Пскову необходимо больше закрытых общественных пространств. Такое мнение псковский архитектор Сергей Станкевич высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM, отвечая на вопрос о том, чего не хватает Пскову для развития туризма.

«Самая основная проблема, на мой взгляд, это закрытые общественные пространства. Несколько лет назад я сформулировал такую фразу, что Псков – это город для хорошей погоды. Мы все знаем, насколько он прекрасен летом или весной, в теплое время года есть бесконечная возможность гулять. Большой зеленый пояс, много парков, скверов, – сказал Сергей Станкевич. – Но как только хорошая погода заканчивается, мы знаем, что очень мало мест, куда можно пойти. Город от этого страдает. В Псков мало причин ехать в плохую погоду».

Он отметил, что в Пскове также не хватает общественных туалетов.