Туризм

Общественный туалет откроется в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова

Общественный туалет откроется в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инфраструктура в части удобств, равно как все остальные элементы, начала не справляться с нагрузкой в связи с увеличением количества туристов. Мы знаем об этой проблеме, и новые туалеты появляются. Возможно, не в том количестве, которое необходимо. Часть из них еще не ввели в эксплуатацию по техническим причинам. Эту проблему мы видим, часть решения ее ложится на коммерцию, и здесь складываются разные ситуации. Хочу отметить, что мы работаем с фактами, и ситуации, когда людей в кафе не пускают в туалет без чека – штучные», – сказал Алексей Несмашный.

Он уточнил, что этот вопрос часто поднимается во время встреч городской администрации с бизнесом и туроператорами.

«Мы проводим круглые столы и ведем эту работы. Мы планируем в этом году открыть туалеты, которые уже есть. Также скоро откроется библиотека в бывшем кинотеатре, и там предусмотрен городской туалет с отдельным входом», – добавил Алексей Несмашный.