Туризм

Псковский ресторан «Гельдт» прошел в финал премии Russian Hospitality Awards

Псковский ресторан «Гельдт» прошел в финал всероссийской премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта», сообщается на сайте премии.

Фото: сообщество «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» / «ВКонтакте»

В этом году в рамках номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта» было получено 58 заявок от ресторанов. Жюри определило пятерку финалистов, в которую вошли Brunello (Сочи), Tagliatella Caffe (Санкт-Петербург), «Гельдт» (Псков), «Хозяин тайги» (Красноярск) и «Чешуя» (Красноярск).

Все финалисты будут приглашены на церемонию награждения Russian Hospitality Awards 2024, которая состоится 22 апреля 2025 года в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве. Там объявят победителей.